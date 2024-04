Gaza : "Je pense que Netanyahou fait des erreurs", affirme Joe Biden

Le président américain Joe Biden a une nouvelle fois critiqué la gestion, par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, de la guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza. "Je pense que ce qu'il fait est une erreur", a déclaré Biden lors d'une interview accordée au réseau de télévision américain hispanophone Univision diffusée mardi soir, alors qu'il était interrogée sur la possibilité que Netanyahou fasse primer sa survie politique sur l'intérêt national israélien.

"Je ne suis pas d'accord avec son approche", a ajouté le président américain. Il a appelé Israël à mettre en place "un cessez-le-feu", et à "autoriser pour les six ou huit prochaines semaines un accès total à toute la nourriture et à tous les médicaments entrant dans le pays (bande de Gaza)". "J'ai parlé avec tout le monde, des Saoudiens aux Jordaniens en passant par les Égyptiens. Ils sont prêts à acheminer cette nourriture et je pense qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas répondre aux besoins médicaux et alimentaires de ces personnes (Gazaouis). Il faut le faire maintenant", a-t-il ajouté.

Après avoir été le plus grand soutien de la riposte israélienne aux attaques sanguinaires du Hamas le 7 octobre, Joe Biden a évolué, au fur et à mesure de l’avancée de l’offensive israélienne. Jeudi dernier, lors d'un coup de téléphone extrêmement tendu, Joe Biden a fait savoir à Netanyahou que la politique américaine d'aide à Israël serait déterminée par les mesures prises pour assurer la sécurité des civils et des travailleurs humanitaires.

"Netanyahou devrait faire davantage pour fournir de l'aide à la bande de Gaza", a répété Biden.