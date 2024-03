Yémen : l'armée américaine détruit de nombreux moyens de guerre houthis

Les forces américaines ont détruit sept missiles antinavires, trois drones et trois conteneurs de stockage d'armes dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis, "dans le cadre de la légitime défense", a fait savoir le CENTCOM durant la nuit. Ces armes représentaient "une menace imminente pour les navires marchands et les bâtiments de la marine américaine dans la région". "Ces mesures sont prises pour protéger la liberté de navigation et rendre les eaux internationales plus sûres pour la marine américaine et les navires marchands", a indiqué le CENTCOM.