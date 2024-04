"Mes fils ont été tués pour faire pression sur le Hamas dans les négociations. Cela n'arrivera pas", déclare Haniyeh

Le chef de l'aile politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a d√©clar√© √† la cha√ģne libanaise Al-Mayadeen, affili√©e au Hezbollah, que les m√©dias isra√©liens ont rapport√© que ses enfants et petits-enfants avaient √©t√© tu√©s "pour faire pression sur le Hamas pour qu'il change sa position dans les n√©gociations. Cela n'arrivera pas". "Nous confirmons notre d√©termination √† la n√©cessit√© de d√©clarer un cessez-le-feu permanent et clair dans la bande de Gaza, au retrait complet de Tsahal et au retour des personnes d√©plac√©es √† Gaza sans restrictions, conditions ou barri√®res", a-t-il ajout√©. "Sans ces conditions, nous ne conclurons aucun accord". Haniyeh a √©galement d√©clar√© que "les massacres et les crimes de l'occupation √† Gaza refl√®tent son √©chec strat√©gique, parce qu'elle n'a pas atteint ses objectifs. L'occupation isra√©lienne n'a pas √©limin√© le Hamas et ne l'√©liminera pas ; elle n'a pas lib√©r√© les otages, et ceux qui sont rentr√© chez eux ont √©t√© lib√©r√© seulement gr√Ęce √† un accord honorable". "Isra√ęl - l'enfant g√Ęt√© de l'Occident - n'est plus ce qu'il √©tait et son image a √©t√© bris√©e. Ce qui se passe dans les couloirs diplomatiques indique l'isolement sans pr√©c√©dent d'Isra√ęl."