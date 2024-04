La Jordanie a autorisé les avions israéliens à intercepter des missiles et des drones depuis son territoire

Un responsable de l'arm√©e de l'air a d√©clar√© au r√©seau am√©ricain NBC que la Jordanie avait autoris√© les avions de l'arm√©e de l'air isra√©lienne √† intercepter des missiles et des drones depuis son territoire, lors de l'attaque iranienne dans la nuit de samedi √† dimanche. "Afin d'agir contre menace venant de l'est, nous devons voler dans la zone situ√©e √† l'est d'Isra√ęl", a d√©clar√© le responsable lors d'un point de presse destin√© aux journalistes. Selon lui, l'activit√© √©tait coordonn√©e. Dans une d√©claration publi√©e par la Jordanie apr√®s l'attaque iranienne, elle a confirm√© que ses forces a√©riennes avaient intercept√© des cibles hostiles, mais a affirm√© que cela avait √©t√© fait pour maintenir la s√©curit√© de ses citoyens et non pour prot√©ger Isra√ęl.