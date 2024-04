Guerre Israël-Hamas : l'Iran s'apprêterait à frapper Israël, selon le renseignement américain | LIVE

"La mort de mes fils ne changera rien à la détermination du Hamas", affirme Ismail Haniyeh

"Je remercie Dieu pour l'honneur qu'il nous a accordé avec le martyre de mes trois fils", a déclaré sur Al Jazeera le chef de l'aile politique du Hamas, Ismail Haniyeh, après l'assassinat de trois de ses fils et de leurs enfants dans une frappe israélienne à Shajaiya, à l'ouest de la ville de Gaza. "Avec cette douleur et ce sang, nous créons de l'espoir, un avenir et une liberté pour notre peuple, pour notre cause et pour notre nation", a-t-il ajouté.

Haniyeh a enfin affirmé que la mort de ses fils n'entraînerait aucun fléchissement dans les exigences du Hamas concernant un cessez-le-feu. "Leur mort n'affectera pas les exigences du mouvement concernant un cessez-le-feu. Nos exigences sont claires et précises. Si l'ennemi croit qu'attaquer mes fils au plus fort des négociations, et juste avant l'arrivée de la réponse du mouvement, poussera le Hamas à changer de position, alors il se trompe".