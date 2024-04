Le ministre britannique des Affaires √©trang√®res r√©it√®re son appel √† une r√©ponse mod√©r√©e d'Isra√ęl contre l'Iran

"Toute réponse à venir doit être celle qui aggravera le moins possible la situation", a écrit sur X David Cameron, ajoutant : "Nous devons nous concentrer sur l'acheminement d'une plus grande aide à Gaza et la libération des personnes enlevées."