Golfe d'Aden : les Houthis tirent deux missiles, l'armée américaine riposte

Les Houthis ont tiré depuis les zones du Yémen qu'ils contrôlent deux missiles balistiques antinavires en direction du golfe d'Aden et deux autres en direction de la mer Rouge. Aucun navire n'a été endommagés, a indiqué l'armée américaine au Moyen-Orient (CENTCOM). Les forces américaines ont par ailleurs détruit neuf missiles antinavires et deux véhicules aériens sans pilote houthis au Yémen. "Ces armes représentaient une menace imminente pour les navires marchands et les bâtiments de la marine américaine dans la région. Ces actions visent à protéger la liberté de navigation et à rendre les eaux internationales plus sûres", a conclu le communiqué du CENTCOM.