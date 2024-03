Guerre Israël-Hamas : Plus de 22 terroristes éliminés à Gaza au cours des dernières 24 heures, par voie aérienne et terrestre | LIVE

Mahmoud Abbas et l'émir du Qatar discutent de la situation à Gaza : "Israël doit se retirer de la bande de Gaza"

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, ont discuté des derniers développements dans la bande de Gaza et ont appelé à œuvrer pour un cessez-le-feu. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, les deux dirigeants ont appelé à "l'arrêt de toutes les actions unilatérales en Cisjordanie et à Jérusalem, et au retrait complet d'Israël de la bande de Gaza".