Macron, Abdallah et al-Sissi avertissent des conséquences d'une attaque à Rafah dans une tribune commune

Le pr√©sident fran√ßais Emmanuel Macron, le roi Abdallah de Jordanie et le pr√©sident √©gyptien Abdel Fattah al-Sissi ont averti "des cons√©quences d'une attaque √† Rafah" dans une tribune commune publi√©e hier dans Le Monde ainsi que de nombreux journaux du monde arabe. Les trois dirigeants y affirment que "la guerre √† Gaza doit cesser imm√©diatement. La violence, le terrorisme et la guerre ne peuvent apporter la paix au Moyen-Orient. La solution √† deux √Čtats est le seul moyen d'assurer la paix et la s√©curit√©". "La demande du Conseil de s√©curit√© doit √™tre satisfaite et tous les otages doivent √™tre lib√©r√©s imm√©diatement. Nous confirmons notre soutien aux n√©gociations men√©es sous la m√©diation de l'√Čgypte, du Qatar et des √Čtats-Unis concernant le cessez-le-feu et les otages. Nous appelons toutes les parties √† adh√©rer aux d√©cisions du Conseil de s√©curit√© et mettons en garde contre les cons√©quences dangereuses d'une attaque √† Rafah qui ne fera qu‚Äôaccro√ģtre les pertes humaines et les souffrances, aggraver le risque et les cons√©quences d‚Äôun d√©placement forc√© massif de la population de Gaza et entra√ģner une menace d‚Äôescalade dans la r√©gion. Nous condamnons toute violation du droit international humanitaire".