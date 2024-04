Guerre Israël-Hamas : 20 roquettes tirées depuis le Liban vers le nord d'Israël, la plupart interceptées | LIVE

Séjourné appelle à un cessez-le-feu à Gaza, qualifiant la situation de "catastrophique"

Lors de sa visite à Riyad, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a souligné l'urgence d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, tout en restant prudent quant à l'avancée des négociations. Séjourné, qui doit rencontrer plusieurs dirigeants, dont le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, a déclaré : "La situation à Gaza est catastrophique et nous avons besoin d'un cessez-le-feu". Le ministre a insisté sur la nécessité de mettre fin aux hostilités pour éviter une aggravation de la crise humanitaire dans la bande de Gaza.