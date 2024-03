"La position du Hamas prouve qu'il n'est pas intéressé à poursuivre les négociations", déclare Netanyahou

"La position du Hamas prouve clairement qu'il n'est pas int√©ress√© √† poursuivre les n√©gociations en vue d'un accord, et constitue un t√©moignage malheureux des d√©g√Ęts caus√©s par la d√©cision du Conseil de s√©curit√©", a indiqu√© un communiqu√© du bureau du Premier ministre isra√©lien mardi matin. "Le Hamas a une fois de plus rejet√© toute proposition de compromis am√©ricaine et a r√©it√©r√© ses exigences extr√™mes : une fin imm√©diate de la guerre, un retrait complet de Tsahal de la bande de Gaza et son maintien au pouvoir afin qu'il puisse r√©p√©ter encore et encore le massacre du 7 octobre, comme il a promis de le faire". "Isra√ęl ne se soumettra pas aux exigences illusoires du Hamas et continuera d'agir pour atteindre tous les objectifs de la guerre : lib√©rer tous les otages, d√©truire les capacit√©s militaires et gouvernementales du Hamas et garantir que Gaza ne constituera plus une menace pour Isra√ęl", a conclu le communiqu√©.