Les responsables israéliens élaborent un "plan secret" pour l'après-guerre à Gaza, selon le Wall Street Journal

Les responsables isra√©liens de la s√©curit√© √©laborent un "plan secret" pour la distribution d'aide humanitaire dans la bande de Gaza par des dirigeants palestiniens oppos√©s au Hamas, a rapport√© par le Wall Street Journal √† partir de sources isra√©liennes. Selon le journal am√©ricain, le plan pr√©vu pourrait cr√©er une nouvelle Autorit√© palestinienne, qui prendrait le contr√īle de Gaza au lendemain de la guerre. Le programme, selon l'une des sources, est d√©velopp√© en coop√©ration avec de hauts responsables √©gyptiens, √©miratis et jordaniens, afin de construire un syst√®me de soutien r√©gional. C‚Äôest ainsi que sont recrut√©s des dirigeants et des hommes d‚Äôaffaires palestiniens qui n‚Äôont aucun lien avec l‚Äôorganisation terroriste Hamas, voire qui s‚Äôy opposent. Les recrues devraient √™tre responsables de l'aide, qui entrera par voie terrestre et maritime et sera livr√©e aux entrep√īts du centre de la bande de Gaza apr√®s une inspection isra√©lienne. A la fin de la guerre, ceux-ci recevront le soutien d'Isra√ęl et des gouvernements arabes. Ce plan susciterait une controverse au sein du cabinet charg√© de la gestion de la guerre et que jusqu'√† pr√©sent, il n'a pas re√ßu le soutien du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Certaines des recrues devraient √™tre des membres du Fatah, et un haut responsable isra√©lien a d√©clar√© au journal am√©ricain que l'opposition du Hamas pourrait rendre difficile la mise en Ňďuvre du plan et le rendre "inapplicable".