Judée-Samarie : un terroriste tué et cinq blessés lors d'une opération israélienne à Jénine

Au cours de l'activité des forces israéliennes dans la ville, plusieurs explosifs ont été lancées contre les soldats qui ont riposté par des tirs, tuant un terroriste et en blessant cinq autres. De plus, les troupes de Tsahal ont trouvé un véhicule contenant des explosifs destinés à être utilisés contre elles. Les occupants du véhicule ont été arrêtés et emmenés pour interrogatoire, et le véhicule lui-même a été bombardé depuis les airs.