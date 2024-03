Tir de missile houthi dans le golfe d'Aden, les √Čtats-Unis ripostent

"Des terroristes houthis soutenus par l'Iran ont tir√© un missile balistique antinavire dans le golfe d'Aden depuis les zones du Y√©men qu'ils contr√īlent", a indiqu√© le commandement am√©ricain au Moyen-Orient(CENTCOM). Le missile n'a pas touch√© de navire et aucun bless√© ou dommage n'a √©t√© signal√©. Le CENCTOM a √©galement signal√© avoir d√©truit quatre drones et un missile sol-air dans les zones du Y√©men contr√īl√©es par les Houthis. "Il a √©t√© d√©termin√© que ces armes repr√©sentaient une menace imminente pour les navires marchands et les navires de la marine am√©ricaine dans la r√©gion. Ces mesures sont prises pour prot√©ger la libert√© de navigation et rendre les eaux internationales plus s√Ľres pour la marine am√©ricaine et les navires marchands", a conclu le communiqu√© du CENTCOM.