Trêve Israël-Hamas : les négociations se poursuivent au Caire, les deux parties sous pression maximale | LIVE

"Ignorez les pressions politiques et faites les rentrer", implorent les familles des otages à Netanyahou

Les familles des otages ont fait appel au Premier ministre Benjamin Netanyahou à la veille de Yom HaShoah (Journée de commémoration de l'Holocauste) qui débutera ce soir, lui demandant "d'ignorer les pressions politiques et de prendre le contrôle du retour des 132 personnes enlevées". "Les familles des otages ont été surprises d'apprendre que, dans le contexte des rapports d'optimisme prudent venant de la direction du Hamas et de ceux qui débattent de la faisabilité de l'accord, et avant qu'une réponse officielle ne soit reçue, le Premier ministre s'est positionné à deux reprises samedi contre un accord", indique un communiqué des familles. "Aujourd'hui, à la veille de Yom HaShoah, nous voulons vous rappeler que vous, qui promettez chaque année "plus jamais", il est de votre devoir d'ignorer toute pression politique. C'est le moment de prendre le contrôle, de faire preuve de courage et de faire revenir les 132 otages détenus par les monstres terroristes du Hamas, les vivants pour la reconstruction et les assassinés pour l'enterrement. Monsieur le Premier ministre Benjamin Netanyahou, l'histoire ne vous pardonnera pas si vous manquez l'occasion, car le retour des personnes enlevées est une condition nécessaire à la réhabilitation, à la rédemption et à la renaissance nationale".