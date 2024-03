Syrie : au moins 36 morts dans une frappe aérienne nocturne attribuée à Israël à Alep

Au moins 36 soldats syriens et cinq terroristes du Hezbollah ont été tués dans une frappe aérienne attribuée à Israël dans la région d’Alep vers 1h45 du matin vendredi, ont rapporté les médias syriens. L'armée syrienne a annoncé que des "organisations terroristes" avaient également participé à l'attaque. Les médias d’État et pro-Hezbollah ont signalé que l'opération visait l'Institut de recherche scientifique, à l'est de la ville, et le quartier de Jabrin, près de l'aéroport. L’aéroport lui-même n’a pas été ciblé.