Guerre Israël-Hamas : des milices pro-iraniennes en Irak revendiquent l'attaque de drone sur Eilat | LIVE

Un jeune de 17 ans du nord exprime son soutien au Hamas et participe aux funérailles de terroristes à Jénine

Le bureau du procureur du district nord a déposé un acte d'accusation devant le tribunal de district pour mineurs de Nazareth contre un adolescent de 17 ans originaire du nord pour incitation au terrorisme, préparation d'engins explosifs et infractions liées aux tirs. Selon l'acte d'accusation, le jeune homme a acheté divers composants à partir desquels il a fabriqué plusieurs engins explosifs, dont certains ont été détonés à titre d'essai et d'autres vendus. L'enquête a révélé que l'adolescent avait exprimé son soutien au Hamas et avait même assisté aux funérailles de terroristes à Jénine. Dans le cadre de l'enquête, les enquêteurs ont identifié deux autres adolescents et un jeune homme du nord également soupçonnés d'infractions liées aux tirs et à la préparation d'engins explosifs.