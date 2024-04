Guerre Israël-Hamas : le président iranien promet des représailles après la frappe à Damas | LIVE

Pourparlers sur la libération d'otages : l'ex-président israélien Rivlin appelle Benjamin Netanyahou à lâcher du lest et à "laisser les négociateurs travailler"

Dans une rare déclaration publique, l'ancien président israélien Reuven Rivlin a appelé Benjamin Netanyahou à lâcher du lest et à "laisser travailler" les chefs du Mossad et du Shin Bet afin de parvenir à un accord sur la libération d'otages. Des propos qui interviennent alors que des informations font état de dissensions entre le Premier ministre et les médiateurs concernant les concessions qu'Israël peut faire afin de parvenir à cet objectif. "Vous les avez nommés parce que vous leur faites confiance, et si vous leur faites confiance, laissez-les travailler. Ce ne sont pas des imbéciles", a dit Rivlin sur les ondes de la radio Galei Tsahal.