Isra√ęl Katz visite les sites attaqu√©s le 7 octobre avec la ministre belge des Affaires √©trang√®res

Le ministre isra√©lien des Affaires √©trang√®res Isra√ęl Katz a visit√© le kibboutz Nir Oz, la ville de Sderot et le site de comm√©moration du festival Nova √† Re√Įm, en compagnie de son homologue belge, Hadja Lahbib. Accompagn√© par des habitants du kibboutz et des repr√©sentants de Tsahal, Katz a montr√© √† Hadja Lahbib les actes brutaux commis par les terroristes du Hamas le 7 octobre. √Ä Sderot, les familles des otages Oded Lifshitz, Mohammed Alatresh, Yosef et Hamza Alziadna, ainsi que des assassin√©s Jodi Weinstein et Gadi Hagai, ont appel√© la cheffe de la diplomatie belge √† exercer toutes les pressions possibles pour le retour de leurs proches. "Je continuerai √† inviter les familles des otages √† toutes mes r√©unions avec les ministres des Affaires √©trang√®res afin qu'elles racontent l'histoire de leurs proches et poussent leur cri haut et fort", a d√©clar√© Katz. "Je ne m'arr√™terai pas tant qu'ils ne les auront pas retrouv√©s".