Gaza : 150 terroristes éliminés à l'hôpital Shifa lors des dernières 24 heures

"Au cours de la journée écoulée, les forces ont éliminé plus de 150 terroristes dans la zone de l'hôpital, appréhendé des centaines de suspects et localisé des armes et des infrastructures terroristes", a indiqué un communiqué de l'armée israélienne. Tsahal a également indiqué poursuivre ses opération contre les terroristes dans toute la bande de Gaza. Hier, une roquette a été tirée depuis le centre de Gaza en direction du kibboutz Beeri et a été intercepté. En réponse à ce lancement, les avions de combat de Tsahal ont frappé une entrée de tunnel opérationnel et un complexe militaire dans la région. D'autres terroristes ont été éliminés dans la région au cours de diverses opérations. Au nord de Khan Younès, dans le sud du territoire palestinien, les forces israéliennes ont éliminé un plusieurs terroristes lors de combats rapprochés et ont frappé l'infrastructure terroriste, y compris deux complexes contenant des entrées de tunnel et deux autres piégés, a poursuivi le communiqué. D'autres activités ont eu lieu dans le secteur où des terroristes ont également été éliminés. "Tout au long de la journée, les avions de chasse de Tsahal ont frappé environ 40 cibles et ont assisté les activités des troupes terrestres. Parmi les cibles frappées se trouvaient des rampes de lancement et des complexes militaires", a conclu Tsahal.