Jérusalem : huit personnes arrêtées pour des chants de soutien au Hamas sur le mont du Temple

La police isra√©lienne a arr√™t√© quatre r√©sidents de J√©rusalem-Est et quatre du nord d'Isra√ęl pour avoir scand√© des chants de soutien au Hamas et incit√© √† la violence sur le mont du Temple pendant les pri√®res de l'aube √† la mosqu√©e Al-Aqsa vendredi matin, le dernier vendredi du Ramadan, selon un communiqu√© de la police. Des images publi√©es par les m√©dias palestiniens ont montr√© un groupe se pressant devant le D√īme du rocher apr√®s les pri√®res, scandant des slogans glorifiant le Hamas : "par l'esprit et le sang, nous te rach√®terons Al-Aqsa". "Ces vils instigateurs et partisans du terrorisme sont des r√©sidents de l'√Čtat d'Isra√ęl qui profitent d'une occasion religieuse et utilisent un lieu saint de pri√®re pour inciter et soutenir le terrorisme et les terroristes", a d√©clar√© la police isra√©lienne. "Ces personnes jettent le discr√©dit sur les r√©sidents musulmans d'Isra√ęl et nous appelons tous ceux qui s'opposent au terrorisme et √† l'incitation au terrorisme √† agir pour emp√™cher que des incidents similaires ne se produisent dans un lieu saint".