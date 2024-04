"Netanyahou se plie devant Ben Gvir et Smotrich et perd du temps - il y aura un accord lorsque toutes nos conditions seront acceptées", déclare un responsable du Hamas

Mahmoud Mardawi, haut responsable du Hamas, a évoqué les négociations en vue de l'accord sur les otages et a déclaré au média palestinien Quds, affilié à son organisation, que "Netanyahou essaie d'attendre son heure et de poursuivre la guerre, menant une campagne médiatique parsemée d'informations trompeuses, selon lesquelles des négociations sont en cours et des efforts sont déployés pour libérer les otages". "Netanyahou n'a pas décidé de conclure un accord et se plie devant Ben Gvir et Smotrich", a-t-il poursuivi. Selon lui, "la nouvelle proposition israélienne est une copie exacte de la proposition précédente. Nous attendons toujours une réponse positive concernant le retour inconditionnel de toutes les personnes déplacées et la garantie d'une aide et d'une restauration de la bande de Gaza avec un cessez-le-feu et le retrait de Tsahal, alors il y aura un accord d'otages".