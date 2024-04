Smotrich demande une réunion du cabinet politique pour discuter du retrait de Tsahal de Khan Younès

Le ministre isra√©lien des Finances, Bezalel Smotrich, a appel√© le Premier ministre Benjamin Netanyahou √† convoquer imm√©diatement le cabinet politique et de s√©curit√© pour discuter du retrait des forces de Tsahal de Khan Youn√®s. "Le seul forum autoris√© √† prendre des d√©cisions d√©cisives en temps de guerre est le cabinet √©largi, mais malheureusement, ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent et nous voyons que les d√©cisions sont prises dans le cabinet restreint sans approbation et sans en informer cabinet √©largi sous les pressions internationales qui nuisent √† la dynamique de la guerre et de nos int√©r√™ts s√©curitaires", a-t-il √©crit √† Netanyahou. "Je pr√©viens depuis des semaines qu'au lieu de rel√Ęcher l'acc√©l√©rateur, nous devons augmenter la pression sur le Hamas √† Gaza, c'est la seule fa√ßon de lib√©rer les otages et de d√©truire le Hamas. C'est pourquoi je r√©it√®re ma demande de convoquer d√®s ce soir le cabinet politique √©largi pour une discussion urgente sur la question."