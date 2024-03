Guerre Israël - Hamas : Nouvelles frictions à la frontière israélo-libanaise | LIVE

Hamas : Des dizaines de morts à Rafah, échanges de tirs dans la zone des hôpitaux Shifa et Al-Amal

Les Palestiniens signalent des dizaines de morts et de blessés dans des frappes aériennes visant des bâtiments à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, et à Deir el-Balah, dans le centre. La station de radio du Hamas a affirmé que le dernier étage de l'hôpital Shifa, dans la ville de Gaza, a été touché par des tirs d'artillerie et que des échanges de tirs ont lieu autour du centre médical. De plus, la chaîne de communication de l'organisation terroriste a rapporté que des tirs d'artillerie ont également visé l'hôpital Al-Amal à Khan Younis et que plusieurs cibles ont été attaquées dans le camp de Nuseirat, au centre de la bande de Gaza.