Guerre Israël - Hamas : 480 terroristes du Hamas et du Jihad islamique arrêtés lors de l'opération à l'hôpital Shifa | LIVE

Incursion à l'hôpital Shifa : Environ 480 personnes identifiées comme des terroristes du Hamas et du Jihad islamique arrêtées

Les forces de Tsahal ont arrêté environ 480 personnes identifiées comme des terroristes du Hamas et du Jihad islamique lors d'une opération de porte-à-porte à l'hôpital Shifa à Gaza. De plus, les forces ont localisé des armes et des infrastructures terroristes dans le périmètre de l'hôpital. Au cours des dernières 24 heures, des avions de combat de l'armée de l'air ont attaqué environ 65 cibles pour soutenir les forces au sol, dont un tunnel d'attaque, des bâtiments militaires abritant des terroristes armés et d'autres infrastructures militaires.