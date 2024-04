Tsahal poursuit ses opérations ciblées dans le centre de la bande de Gaza

Les forces isra√©liennes poursuivent leurs op√©rations cibl√©es pour √©liminer les terroristes et d√©truire leurs infrastructures dans le centre de la bande de Gaza. "Au cours des derni√®res 24 heures, des drones de l'arm√©e de l'air ont √©limin√© un certain nombre de terroristes et d√©truit des infrastructures", a indiqu√© Tsahal dans un communiqu√©. Un drone a attaqu√© une escouade terroriste qui utilisait un drone arm√© contre les soldats qui op√©raient dans la zone. Plusieurs lanceurs de roquettes pr√™ts √† √™tre utilis√©s contre Isra√ęl ont √©galement √©t√© d√©truits. Les forces isra√©liennes ont √©limin√© des terroristes √† l'aide de drones, et de tirs en combat rapproch√©. "Au cours de la derni√®re journ√©e, des avions et des drones de l'Arm√©e de l'Air ont attaqu√© plus de 40 cibles terroristes dans toute la bande de Gaza, y compris des sites de lancement souterrains, des b√Ętiments pi√©g√©s, des b√Ętiments militaires comprenant des terroristes arm√©s, des postes d'observation, des infrastructures terroristes souterraines et d'autres infrastructures militaires".