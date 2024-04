Guerre Israël-Hamas : la proposition d'accord visant la libération de 33 otages a été transmise à Yahya Sinwar | LIVE

La proposition égyptienne d'accord a été transmise au chef du Hamas, Yahya Sinwar

Un haut responsable du Hamas confirme que la proposition égyptienne d'accord a été transmise à Yahya Sinwar et qu'une réponse sera donnée "d'ici quelques jours". Selon l'offre, l'opération militaire à Rafah serait gelée en échange de la libération de 33 premiers otages femmes et hommes âgées et malades, d'un retour des Gazaouis dans le nord, et d'un cessez le feu dont la durée reste à déterminer.