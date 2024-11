Israël -Hezbollah : Une ferme locale de Français dans le nord sous les roquettes

Nichée entre les montagnes de Galilée, se trouve une ferme fromagerie unique en son genre, Hamat Rom. Ici au coeur de la nature, on produisait entre autres du fromage qui séduisait depuis des années les amateurs de produits locaux. Mais la guerre avec le Hezbollah a forcé Naomi et son mari Yedidia a fermé la ferme aux visiteurs, ainsi que le restaurant et les centres destinés aux chocs post-traumatiques des soldats. Un reportage de Shani Guidalia.

Pour les aider : Gvinage