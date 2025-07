Herzog à Netanyahou : "Nous n'avons pas de temps à perdre" pour libérer les otages

Articles recommandés -

Le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, a reçu ce matin, dimanche 6 juillet, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avant son voyage politique à Washington. Le président a souligné l'importance de ce déplacement comme étape significative pour faire avancer un accord de libération des otages, et a exprimé l'espoir que cet effort diplomatique puisse également ouvrir la voie à des développements régionaux importants. Les deux hommes ont par ailleurs évoqué l'opportunité d'approfondir les relations avec d'autres pays, dans l'esprit de l'initiative du président américain, Donald Trump, pour les accords d'Abraham.

Concernant les coûts potentiels d'un accord sur les otages, le président a réitéré qu'il ne prend pas à la légère les prix possibles et comprend les inquiétudes, mais il est convaincu que le Cabinet et l'appareil sécuritaire sauront relever les défis comme ils l'ont fait jusqu'à présent.

"Une mission humanitaire, morale et nationale"

Le président Herzog a souligné : "Le voyage du Premier ministre à Washington est une mission importante, destinée à faire avancer un accord qui ramènera tous nos frères et sœurs otages à la maison, c'est un devoir moral suprême. J'apporte mon soutien total à ces efforts - même lorsqu'il s'agit de décisions difficiles, complexes et douloureuses. Nous devons tous nous rappeler que le prix n'est pas simple, mais je suis convaincu que le Cabinet et l'appareil sécuritaire réussiront à relever les défis comme ils l'ont fait jusqu'à présent."

Il a également tenu à remercier "le président américain Donald Trump pour son soutien à l'éradication du nucléaire iranien et pour son soutien indéfectible à Israël", appelant les dirigeants mondiaux et les partenaires sur la scène internationale à "utiliser toute leur influence pour provoquer une percée".

"Il s'agit d'une mission humanitaire, morale et nationale, et nous n'avons pas de temps à perdre", a-t-il insisté, souhaitant "beaucoup de succès au Premier ministre dans sa mission importante" et saluant "la délégation de négociation qui partira pour Doha". "Tout un peuple suit, espère et aspire à voir tous les otages revenir le plus rapidement possible", a conclu le président Herzog.