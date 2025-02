Herzog fustige la BBC pour ses comparaisons "scandaleuses" entre otages et prisonniers

Le président israélien Isaac Herzog a vivement critiqué la BBC lors d'une interview accordée dimanche à la chaîne britannique, dénonçant les comparaisons établies entre les prisonniers palestiniens libérés et les otages israéliens relâchés la veille. "Je rejette totalement cette comparaison", a déclaré Herzog à la présentatrice Laura Kuenssberg. "Je pense que la comparaison que la BBC tente de promouvoir est scandaleuse, absurde et sans fondement. Nous sommes un État démocratique qui respecte l'État de droit. Tous les prisonniers en Israël reçoivent les conditions auxquelles ils ont droit selon la loi, sous la supervision des tribunaux et des juges de la Cour suprême qui ne font pas partie du système pénitentiaire."

Le président israélien a poursuivi : "Ces prisonniers ne veulent même pas retourner à Gaza, ils préfèrent rester dans les prisons israéliennes. Cette fausse comparaison de la BBC est scandaleuse à mes yeux, et j'appelle tout le monde à cesser cette approche et à comprendre que le massacre horrible du 7 octobre est le début d'une attaque contre le monde libre."

Concernant les otages libérés hier - Eli Sharabi, Ohad Ben Ami et Or Levy - Herzog a témoigné de leurs conditions de détention : "Ils ont été détenus dans des tunnels pendant toute la période. Ils n'ont eu aucun contact avec le monde extérieur. Ils n'ont presque pas mangé. Ils sont revenus complètement émaciés et ont souffert d'énormes contusions, douleurs et blessures, sans parler de leur état psychologique. Nous avons tous été choqués et horrifiés en les voyant sortir de cette terrible captivité du Hamas."

La controverse s'est également étendue à d'autres médias internationaux, CNN et Sky News ayant tenté d'établir une symétrie entre la situation des otages israéliens et celle des prisonniers palestiniens. CNN a notamment rapporté que "les trois otages semblent en mauvaise santé. Les prisonniers palestiniens libérés par Israël apparaissent également émaciés à leur libération."