Hezbollah : le cabinet israélien réclame une riposte plus dure

La réunion du cabinet de sécurité israélien a été particulièrement tendue mardi, sur fond d’attaques du Hezbollah et de violations du cessez-le-feu au Liban.

Plusieurs ministres ont demandé un changement de politique, estimant que la retenue actuelle ne permettait pas de protéger suffisamment les soldats de Tsahal et les civils israéliens dans le nord du pays.

Le ministre Eli Cohen a dénoncé une situation qu’il juge anormale. Selon lui, Israël ne peut pas continuer à agir avec prudence alors que le Hezbollah frappe pendant le cessez-le-feu. Il a affirmé que l’État d’Israël avait pleinement le droit d’agir.

La ministre Miri Regev a interrogé la responsabilité de l’État libanais, demandant ce que le Liban faisait concrètement contre le Hezbollah. Itamar Ben Gvir a répondu que le gouvernement libanais ne faisait « rien », rappelant la présence de ministres liés au Hezbollah.

La ministre Orit Strock a estimé qu’Israël devait chercher ce qui faisait réellement pression sur l’ennemi. Le ministre de la Défense, Israel Katz, a répondu que la prise de territoire constituait un levier douloureux pour le Liban.

Itamar Ben Gvir a, lui, appelé à une réponse beaucoup plus agressive contre Dahieh, le bastion du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Il a affirmé qu’Israël devait agir comme à Rafah, y compris en déplaçant la population, estimant que la ligne rouge était l’atteinte aux soldats et aux civils israéliens.

L’ancien chef du Shin Bet Avi Dichter a appelé à examiner si les mesures proposées par Tsahal étaient suffisantes. Eli Cohen a, de son côté, plaidé pour frapper non seulement le Hezbollah, mais aussi les infrastructures du gouvernement libanais, affirmant que le Liban était responsable de ce qui partait de son territoire.