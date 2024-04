Humanitaires tués à Gaza : des drones israéliens responsables de la frappe meurtrière, reconnaît Tsahal

Le chef du Commandement Sud, le général Yaron Finkelman, présentera ce soir au chef d'état-major Herzi Halevi les conclusions de l'enquête initiale menée par Tsahal concernant l'incident survenu lundi soir dans le centre de la bande de Gaza, au cours duquel sept volontaires de l'organisation humanitaire World Central Kitchen (WCK) ont été tués dans une frappe aérienne.

D'après les informations préliminaires, il semble que des drones israéliens ont attaqué trois véhicules de l'organisation humanitaire qui venaient de charger de la nourriture d'un navire sur un quai situé à l'ouest de la ville de Gaza. Le navire, financé par les Émirats arabes unis, se trouve à l’heure actuelle sous la supervision de Tsahal. Les drones auraient attaqué le convoi avec de petits missiles, et les bombardements ne se seraient pas arrêtés, même après que certains des occupants du premier véhicule touché en soient sortis pour recevoir une assistance médicale. Six des humanitaires tués sont des citoyens de pays étrangers en contact avec Israël, et le septième est un Palestinien qui travaille pour l'organisation.

IDF

L'armée israélienne a souligné que les conclusions de l'enquête seront publiées de manière transparente dans les prochains jours et transmises au chef de WCK Selon Herzi Halevi, l'organisation WCK, qui travaille en pleine coordination avec Tsahal, "joue un rôle important dans cette mission de prévenir une crise humanitaire dans la bande de Gaza".

https://twitter.com/i/web/status/1775126286379163690 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a quant à lui évoqué, lors de sa sortie de l'hôpital Hadassah où il a été opéré hier soir, l'incident, confirmant pour la première fois que la frappe avait été menée par Tsahal. "Malheureusement, hier, il y a eu un cas tragique et nos forces ont frappé involontairement des civils innocents dans la bande de Gaza", a déclaré Netanyahou. "Cela arrive en temps de guerre, nous étudierons ce qu'il s'est passé, sommes en contact avec les gouvernements concernés et nous ferons tout pour que cela ne se reproduise plus".