Ido Baruch, Amitai Even Shoshan, Reef Harush, Ilai Zair, quatre nouveaux soldats tués à Gaza

L'armée israélienne a annoncé dimanche matin la mort de quatre nouveaux soldats tués à Gaza, portant le nombre de militaires israéliens tués depuis le début de l'offensive terrestre dans la bande de Gaza à 260 et 604 depuis le début de la guerre le 7 octobre.

Le capitaine Ido Baruch, 21 ans, de Telmond, commandant d'équipe, le sergent Amitai Even Shoshan, 20 ans, d'Azriel, le sergent Reef Harush, 20 ans, du kibboutz Ramat David, et le sergent Ilai Zair, 20 ans, de Keidar, tous les quatre membres de l'école de commandos de l'unité Egoz, ont été tués au combat à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

דובר צה"ל

L'incident est arrivé samedi après-midi, lorsque les soldats de l'école commando, accompagnés de chars de la 7e brigade, effectuaient une patrouille dans le nord de Khan Younès dans le but d’élargir la zone de sécurité en contrôlant le secteur. Plusieurs terroristes sont alors sortis d'un tunnel qui se trouvait parmi les ruines d'un bâtiment et ont tiré un missile antichar en direction des soldats. Trois d'entre eux sont morts sur le coup, le quatrième a succombé plus tard à ses blessures à l'hôpital.

Les terroristes ont réussi à s'échapper par le tunnel par lequel ils ont tiré. Les combattants de la brigade commando ainsi que les chars qui tentaient d'attraper les terroristes ont repéré les charges explosives placées à l'avance par les terroristes et se sont donc arrêtés avant d'être piégés.