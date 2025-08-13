"Il avait trouvé ici un second foyer" : la famille de l'otage népalais Bipin Joshi en visite en Israël

Articles recommandés -

La famille de Bipin Joshi, l'étudiant népalais enlevé le 7 octobre, s'est rendue mercredi au kibboutz Alumim, en bordure de Gaza. Sa mère a remercié les membres du kibboutz et les responsables locaux pour leur soutien continu, soulignant que "Bipin avait trouvé ici un second foyer, où il a été accueilli comme un membre de la famille".

Padma Joshi, la mère de Bipin, et Pushpa, sa sœur, ont effectué cette visite spéciale pour découvrir les lieux où Bipin vivait, travaillait et étudiait jusqu'au jour de son enlèvement, et pour lancer un appel au retour de tous les otages. Durant leur séjour, elles ont rencontré Tamir Idan, chef du conseil régional de Sdot Negev, les collègues de travail de Bipin, les résidents du kibboutz et les dirigeants locaux. Elles ont entendu des témoignages sur son travail dévoué dans les champs, ses liens personnels avec les habitants et l'affection mutuelle qui régnait entre lui et la communauté.

Cette visite s'est déroulée en présence du conseil régional du Néguev occidental, de l'ambassadeur du Népal en Israël, le professeur Dahan Prasad Pandit, de responsables du bureau du Premier ministre chargés des otages étrangers, ainsi que de représentants gouvernementaux accompagnant les familles d'otages.

Tamir Idan, a déclaré : "Bipin n'est pas qu'un nom sur la liste des otages - il est un ami et un fils de la famille du Néguev occidental. Nous ferons tout pour le ramener. Nous nous battons pour lui comme nous nous battons pour le retour de tous les otages." S'adressant à la famille, il a ajouté : "Nous sommes là pour vous, et j'espère que vous pourrez bientôt le voir et l'embrasser."

Bipin, 24 ans, originaire de Kanchanpur au Népal, était arrivé en Israël dans le cadre du programme "Zohar" d'études agricoles pratiques. Il s'était intégré à la vie du kibboutz avec un groupe d'autres étudiants népalais. Le matin du samedi 7 octobre, alors qu'ils se trouvaient dans l'abri, des terroristes du Hamas ont pénétré dans Alumim et Bipin a été emmené en captivité à Gaza. Depuis, aucun signe de vie n'a été reçu, et sa famille mène un combat incessant pour sa libération.