"Il faut se débarrasser du Hamas, soit en l'éliminant soit en l'expulsant", estime Miki Zohar

Articles recommandés -

Le ministre israélien de la Culture et des Sports, Miki Zohar, a exposé dimanche matin la nouvelle stratégie gouvernementale concernant Gaza lors d'une interview accordée à la radio publique israélienne Kan Reshet Bet. Selon lui, Israël abandonne désormais l'approche des accords partiels pour exiger un règlement global de la crise.

Un accord "tout ou rien"

"Le gouvernement israélien va bientôt annoncer une décision de principe : nous voulons un accord global unique où tous les otages rentrent chez eux sans exception, où le Hamas est désarmé et ne gouverne plus Gaza", a déclaré Zohar. Cette position marque un tournant par rapport aux négociations précédentes qui visaient des libérations échelonnées.

Le ministre justifie ce changement de cap par l'urgence de la situation. "Si tous les otages ne reviennent pas maintenant, il y a un risque qu'une grande partie d'entre eux restent là-bas et ne reviennent jamais", a-t-il averti, évoquant également les limites morales d'Israël dans la poursuite du conflit.

Divergences avec l'état-major

Cette déclaration intervient alors que le chef d'état-major Eyal Zamir estime que les objectifs militaires récents à Gaza ont été atteints et qu'il convient d'accepter un accord de libération des otages. Zohar reconnaît cette position tout en réaffirmant la primauté du pouvoir politique : "L'avis du chef d'état-major est légitime, mais c'est l'échelon politique qui décide au final."

Vision expansionniste

Au-delà de Gaza, le ministre a défendu l'extension de la souveraineté israélienne à l'ensemble de la Judée-Samarie, présentant cette mesure comme une réponse au terrorisme et aux pays européens qui "récompensent le terrorisme" selon ses termes. "Nous appliquerons la souveraineté sur toute la terre d'Israël. Ils n'obtiendront ni État ni territoire", a-t-il affirmé.

Cette rhétorique s'inscrit dans une approche plus large visant à dissuader les adversaires d'Israël, le ministre concluant que "quiconque ose lever la main sur l'État ressentira la force du bras d'Israël".