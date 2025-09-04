"Il n'est pas certain que la prise de Gaza-ville fasse céder le Hamas", estime un représentant de Tsahal

Articles recommandés -

Un représentant de Tsahal a exprimé ses réserves mercredi lors d'une session à huis clos de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, déclarant qu'il n'était "pas du tout certain" qu'une conquête de la ville de Gaza ferait céder le Hamas. Cette révélation a été rapportée jeudi matin par la chaîne Kan.

Interrogé par le député du Likoud Amit Halevi sur l'intérêt stratégique d'une telle opération, le représentant militaire a répondu avec franchise : "Je n'ai pas dit que cela ferait céder le Hamas, ce n'est pas du tout certain. La ville n'a qu'une signification symbolique." Selon les estimations de l'armée, environ 800 000 personnes se trouvent encore dans la ville de Gaza.

Parallèlement, le Hamas déploie une double stratégie pour éviter la conquête de son fief. Sur le plan diplomatique, l'organisation palestinienne exerce une pression intense sur l'Égypte et le Qatar pour qu'ils convainquent Washington d'arrêter l'offensive israélienne. Le mouvement terroriste argue qu'il a accepté le plan des médiateurs contrairement à Israël.

Militairement, le Hamas prépare tous ses moyens de défense dans la zone urbaine pour infliger des pertes aux forces israéliennes en cas d'offensive terrestre. L'organisation ne se contente pas de se défendre : elle planifie également des contre-attaques sous le nom de code "Maté Moshe" (Bâton de Moïse).