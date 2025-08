"Il ne restera plus rien des otages si les gens ne se réveillent pas", alerte le cousin de Bar Kuperstein

Articles recommandés -

Barak Oz, cousin et ami proche de Bar Kuperstein, otage détenu par le Hamas depuis 670 jours, a vivement réagi mercredi aux déclarations du député Simcha Rothman qui appelait à ne pas regarder les vidéos d'otages diffusées par le Hamas.

"Ce sont des propos anormaux. Si c'était l'un de ses enfants, il ne parlerait pas ainsi", a-t-il déclaré au diffuseur public israélien Kan. Bar Kuperstein avait été enlevé lors du festival Nova où il travaillait comme agent de sécurité. "Bar n'a pas été capturé parce qu'il faisait la fête, mais pour gagner sa vie. Il aurait pu s'échapper plusieurs fois, mais il est retourné quatre fois dans la zone du festival", a précisé son cousin.

Barak Oz a lancé un avertissement alarmant : "Si les gens ne commencent pas à se réveiller, il ne restera plus rien des otages. Ils ne sont pas dans une situation humanitaire, ils sont en danger de mort". Il a confié que sa vie avait "complètement basculé", particulièrement après avoir vu les photos d'Evyatar David et Rom Braslavsky ces derniers jours. "Je ne dors plus, cela m'a complètement bouleversé, je marche comme un zombie."

Interrogé sur d'éventuels contacts récents du Premier ministre Netanyahou ou du ministre de la Défense Katz avec sa famille, Oz a répondu : "Non, mais un appel téléphonique est la dernière chose qui nous intéresse actuellement. Je veux demander à tous ceux qui peuvent avoir une influence : faites tout pour que les otages et les dépouilles rentrent à la maison."

Concernant les informations sur une possible conquête de Gaza, il a évité la politique : "Je ne fais pas de politique, je veux juste qu'ils rentrent. Les décideurs doivent diriger et prendre une décision."

Il a conclu par un message personnel : "Bar, ton père se lève et commence à parler et marcher. Sois fort. Nous ne t'avons pas oublié. Tu es ce qu'il y a de plus précieux au monde pour nous" (Le père de Bar Kuperstein, Tal, est lourdement handicapé, ndlr).