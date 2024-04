Il reste "un long chemin à parcourir" avant que le Hamas n'accepte un accord, déclare un responsable israélien à i24NEWS

Après les réunions du cabinet de guerre et du cabinet politique et de sécurité qui se sont tenues à Jérusalem mardi soir, un responsable israélien a déclaré à i24NEWS qu'il restait encore du chemin à parcourir avant qu'un accord sur les otages ne soit conclu avec le Hamas. Ces derniers jours, Israël a fait preuve d'un optimisme prudent quant à la possibilité que le groupe terroriste accepte sa dernière proposition présentée au Caire. Le Hamas affirme qu'il étudie l'accord, mais de nouvelles informations jettent le doute sur son acceptation.

Miriam Alster/FLASH90

Le journal libanais Al-Akhbar a rapporté mercredi que des sources impliquées dans les négociations affirment que les Palestiniens sont frustrés par le fait que l'accord n'implique pas un cessez-le-feu permanent, un retrait total des forces israéliennes ou le retour des habitants de Gaza dans leurs foyers du nord du territoire palestinien. Alors que les États-Unis ont commencé à faire pression sur Israël pour qu'il déclare un cessez-le-feu immédiat, Jérusalem aurait proposé une trêve de six à huit semaines. Les dirigeants israéliens réitèrent leur intention de poursuivre leur offensive à Rafah afin de démanteler les derniers bastions du Hamas.

IDF Spokesperson

Des sources ont déclaré à Al-Akhbar qu'en dépit des pressions exercées par les médiateurs internationaux impliqués, le Hamas n'est pas disposé à accepter quoi que ce soit d'autre qu'une fin permanente de la guerre, et que l'aile militaire a déclaré qu'elle était prête à affronter une offensive de Tsahal à Rafah. Le journal ajoute que les dirigeants du Hamas ont tenu d'intenses réunions au cours des deux derniers jours et qu'ils ont informé les médiateurs égyptiens et qataris qu'ils ne souhaitaient pas discuter d'une proposition qui ne répondrait pas à leurs quatre principales exigences, à savoir un cessez-le-feu permanent, le retrait total de l'armée israélienne, le retour des habitants déplacés de Gaza dans leurs foyers et l'échange de prisonniers de sécurité palestiniens contre des otages israéliens.

AP Photo/Mohammed Dahman

Le média libanais se dit pessimiste quant à l'avancée des négociations, affirmant que les pressions exercées par les États-Unis pour parvenir à un accord ont été vaines, Israël n'étant pas disposé à ajuster sa proposition pour répondre aux exigences du Hamas. Les sources estiment que les médiateurs américains sont davantage préoccupés par l'obtention d'une trêve à Gaza afin d'éviter un embrasement régional plus large, en particulier depuis la frappe attribuée à Israël en Syrie où des commandants de la force al-Quds ont été éliminés. L’Iran menace depuis de se venger.