"Il y a des indices qui laissent penser qu'il est vivant", affirme la tante de l'otage Yossef Haïm Ohana

"Nous avons des indices clairs qu'il est vivant", a déclaré Hanna Mostronov, la tante de l'otage Yossef Haïm Ohana, dans une interview accordée mercredi au site d'informations israélien Ynet. Elle a néanmoins refusé de préciser d'où provenait l'information ou si elle avait été fournie par des otages récemment revenus de captivité.

"Nous sommes restés discrets jusqu'à présent, mais maintenant nous sortons de l'ombre", a poursuivi Hanna Mostronov. "Quiconque regarde Eli Sharabi comprend. Je ne sais pas s'il aurait survécu quelques semaines de plus en captivité. Il est temps de se réveiller, il n'y a plus de temps, ils doivent rentrer aujourd'hui".

Yossi Zamir/Flash90

"Yossef Haïm est un homme fort, mais même sa force a des limites", a souligné sa tante. Dans un appel virulent aux membres du gouvernement, elle a déclaré : "Nous sommes une famille traditionaliste, Yossef Haïm est traditionaliste. En termes de foi, où ratons-nous quelque chose ? Smotrich et Ben Gvir, en termes de foi, où êtes-vous ?". Elle a ajouté qu'il n'y avait aucune raison de mettre un terme à l'accord et qu'il fallait le poursuivre coûte que coûte. "Notre famille n'a pas été en désaccord sur l'ordre de priorité, les malades, les femmes. Je suis heureuse pour tous ceux qui sont revenus, mais nous ne pouvons pas compter sur la survie éternelle des jeunes".

Yossef Haïm Ohana, 24 ans, originaire de Kiryat Malahi, a été kidnappé le 7 octobre 2023 au festival Nova, après qu'avec un ami Ils aient aidé à évacuer les blessés vers les secouristes et les ambulances.

Ces derniers jours, les familles de six autres otages ont parlé de signes de vie qu'elles ont reçus : Eliya Cohen, Alon Ohel, Nimrod Cohen, Elkana Bohbot, Gali et Ziv Berman. À l'exception d'Eliya Cohen, tous étaient censés revenir lors de la deuxième phase de l'accord. Des signes de vie des otages Sasha Trufanov et Idan Alexander ont de plus été fournis par le Hamas ces derniers mois dans des vidéos de propagande.