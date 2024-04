"Il y a tellement d'aide humanitaire acheminée à Gaza que les ONG ont du mal à la distribuer", pointe Israël

Pressé de répondre mardi à une requête adressée à la Haute Cour par des organisations de gauche et de défense des droits de l'homme concernant la situation humanitaire à Gaza, l'État d'Israël a pour la première fois fait le détail de l'aide fournie aux Gazaouis depuis le début de la guerre. Autant d'informations censées battre brèche les nombreuses accusations internationales contre l'Etat hébreu, affirmant qu'il se sert de la faim comme d'une arme contre les Palestiniens.

Selon les données transmises portant sur la période de la mi-octobre jusqu'au 28 mars, le pays a autorisé l'entrée de 2 832 camions dans le territoire gazaoui contenant un total de 40 475 tonnes d'aide humanitaire. 447 tonnes de matériel ont été en outre été acheminées par voie maritime.

Toujours selon les informations transmises, 140 chargements de nourriture entrent quotidiennement dans la bande de Gaza, soit 252 tonnes de nourriture par jour. Trois millions de mètres cubes d'eau ont été acheminés via des canalisations en provenance d'Israël, en plus de 1 409 camions transportant 28 100 tonnes d'eau. Des installations de traitement de l'eau, établies en Égypte par les Émirats arabes unis en coordination avec Israël, fournissent en plus 3 400 mètres cubes d'eau par jour à Gaza.

AP Photo/Adel Hana

1 705 camions transportant 19 805 tonnes de matériel médical sont entrés dans la bande de Gaza, tandis qu'Israël a acheminé dans le territoire 105 ambulances neuves. Sont également entrés 197 camions-citernes, permettant notamment de ravitailler les puits d'eau, les hôpitaux ainsi que les installations de traitement des eaux usées.

Au total, Israël souligne que la quantité d'aide humanitaire est si importante que les organisations humanitaires sont incapables de suivre le rythme. "La situation est telle que la capacité d'inspection des camions par Israël aux points de passage est bien supérieure à la capacité d'absorption des marchandises dans la bande de Gaza. Les ONG ne parviennent pas à suivre le rythme et à acheminer l'aide de manière efficace. Cette situation conduit au fait qu'il arrive parfois que des centaines de camions d'aide humanitaire attendent aux points de passage pendant des jours après avoir été inspectés. Israël souligne par exemple qu'au 30 mars 2024, 400 camions étaient postés côté palestinien, attendant que l'aide soit collectée par les ONG.

Sur le plan des soins médicaux, les responsables israéliens ont indiqué qu'à ce jour, sept hôpitaux étaient actifs dans le nord de la bande de Gaza et dans la ville de Gaza, 11 dans le sud, un dans le centre du territoire ainsi que cinq cliniques locales. En plus de cela, l'Etat d'Israël a autorisé l'implantation de sept hôpitaux de campagne dans toute la bande de Gaza, ainsi que l'amarrage de trois hôpitaux "flottants" ayant mis fin à leurs opérations de leur propre initiative, et d'un navire émirati qui est toujours en activité aujourd'hui. Deux autres hôpitaux de campagne de la Croix-Rouge sont en cours d'installation.

Environ 3 200 patients nécessitant un traitement médical urgent ont en outre quitté la bande de Gaza via le terminal de Rafah vers l'Egypte afin d'être soignés dans des pays tiers.

UK Foreign Office

L'État a également décrit comment, tout en luttant contre les terroristes du Hamas dans les hôpitaux de Gaza, il veille également aux besoins de ces établissements : "Par exemple, le 10 février, Tsahal a autorisé le transfert de 12 réservoirs d'oxygène et de matériel médical supplémentaire à l'hôpital Al-Amal de Khan Yunes, lors d'une opération militaire au cours de laquelle 20 terroristes ont été appréhendés. En outre le 14 février, lors de l'opération des forces de Tsahal à l'hôpital Nasser, au cours de laquelle une centaine de Palestiniens soupçonnés d'activités terroristes ont été arrêtés, l'armée a transféré nourriture, eau et matériel médical à l'établissement. Elle a également coordonné la réparation des générateurs de l'hôpital et le transfert de 24 000 litres de carburant afin de les faire fonctionner. Des réservoirs d'oxygène ont aussi été fournis à l'hôpital.

En outre, il a été noté qu'Israël avait autorisé l'entrée de 50 incubateurs supplémentaires au nom de l'organisation UNICEF destinés à un certain nombre d'hôpitaux de la bande de Gaza. Ces dernières semaines, les forces de Tsahal ont aussi acheminé des camions remplis de matériel médical, de nourriture et d’eau à l’hôpital Shifa, dont plus de 10 000 boîtes de médicaments, des centaines de caisses d’analgésiques, plus d’une centaine de caisses de bandages et de perfusions, et des dizaines d’appareils de surveillance avancés. Tout cela au cours d'une intense activité opérationnelle contre des centaines de terroristes retranchés dans plusieurs bâtiments de l'hôpital.

L'Etat a enfin souligné le problème de la mainmise du Hamas sur l'aide humanitaire et les moyens étudiés pour y remédier. "L'État d'Israël examine, en collaboration avec les organismes internationaux, la possibilité que des tiers entrent dans la bande de Gaza, ce qui contribuerait à sécuriser le mouvement des convois d'aide dans tout le territoire. Israël a en outre approuvé une demande des agences des Nations Unies d'agir pour construire des murs destinés à protéger leurs entrepôts", ont noté les responsables israéliens.