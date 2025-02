"Ils jeûnent dans les tunnels" : 500 minutes de jeûne pour commémorer le 7 octobre

Les familles des otages ont effectué lundi matin une marche de protestation à Jérusalem, de la résidence du Premier ministre jusqu'à la Knesset, et ont déclaré un jeûne de 500 minutes. Makabit Mayer, la tante des jumeaux Gali et Ziv Berman, kidnappés au kibboutz Nahal Oz et sont toujours en captivité, a déclaré au début de la marche : "Le 500e jour n'est pas différent de tous les autres que nous avons traversés. Nous espérons que ce cauchemar prendra fin. Je veux aussi que leur mère Tali serre Gali et Ziv dans ses bras - appelez à leur libération".

Arik Marmor/Flash90

Levi Ben Baroukh, l'oncle du soldat kidnappé Edan Alexander, s'est écrié : "Aujourd'hui, nous jeûnerons pendant 500 minutes, eux jeûnent depuis 500 jours, nous appelons le peuple d'Israël à nous rejoindre". Hanna Cohen, la tante d'Inbar Heyman, assassinée à Nova et dont le corps a été emmené à Gaza, a demandé au public israélien de se joindre à eux : "Assez de souffrances, aidez nous à faire sortir tout le monde".

Esther, la mère de Yagev Buchshtab, assassiné en captivité et dont le corps a été retrouvé par l'armée israélienne, a promis de continuer à se battre pour le retour des otages. "Les otages sont en danger immédiat, nous rappellerons au Premier ministre qu'il faut tous les faire revenir, nous continuerons le combat jusqu'au dernier moment".

Haim Goldberg/Flash90

Shai Diekman, la cousine de Carmel Gat, assassinée dans un tunnel à Gaza, a déclaré que chaque jour passé en captivité pouvait être une condamnation à mort pour les otages. "Nous ne savons pas quand les derniers otages rentreront chez eux. Si la guerre reprend avant leur retour à tous, cela signifiera leur condamnation à mort. Cela fait aujourd'hui 500 jours que notre peuple attend. Nous ne pouvons plus attendre, nous devons les sauver aujourd'hui".

Les manifestations de protestation pour marquer le 500e anniversaire du massacre du 7 octobre se poursuivront tout au long de la journée, culminant avec un rassemblement sur la place des otages à 20h00 sous le titre"Sortez-les et sortez-nous de l'enfer !". "Les derniers jours et les témoignages horrifiants ne laissent aucune place au doute : les otages n'ont plus beaucoup de temps !", a écrit le Forum des familles des otages. "Nous devons parvenir à un accord global et immédiat, sans délai, qui permettra le retour de tous les otages vivants pour leur réhabilitation et les morts pour un enterrement décent".