"Ils ne peuvent pas bouger, tout est fait pour les humilier" : les témoignages glaçants des otages libérés

Des otages récemment libérés de Gaza ont transmis des témoignages accablants aux familles de ceux qui restent captifs. Ces récits, publiés avec l'accord des familles, dressent un tableau effroyable des conditions de détention dans les tunnels du Hamas. "Il y a des otages qui ne peuvent pas bouger. Ils sont enchaînés aux pieds depuis des mois, dans l'obscurité", révèle l'un des ex-otages. "Au début, nous pensions que c'était par peur que nous tentions de nous échapper ou de nous rebeller. Puis on comprend que tout est fait pour nous humilier et nous torturer physiquement et psychologiquement."

Les détenus n'ont aucun accès aux informations. "Les otages qui sont restés là-bas n'ont pas accès aux médias. Les ravisseurs nous disaient parfois s'ils avaient vu des membres de nos familles s'exprimer à la télévision. C'est la seule chose qui donne de l'espoir aux gens là-bas. C'est leur bouffée d'oxygène dans un endroit où il n'y en a pas", témoigne un ancien captif.

La faim est utilisée comme instrument de torture. "La faim y est extrême, nous avons tous perdu des dizaines de kilos. Ceux qu'ils prévoyaient de libérer étaient soudainement gavés de nourriture, tandis qu'il était interdit aux autres de manger", rapporte un autre témoin.

Yaïr Horn, libéré samedi, a raconté avoir été détenu dans des tunnels étroits et bas où il a croisé son frère Eitan, avec qui les ravisseurs leur interdisaient de communiquer. D'autres ex-otages ont témoigné de la difficulté à marcher ou se tenir debout dans ces espaces confinés.

Le cas d'Elkana Bohbot, maintenu en captivité alors qu'il était blessé, illustre la cruauté des conditions de détention. Asthmatique, il a été contraint de séjourner dans un tunnel moisi à 30 mètres sous terre, souffrant de graves problèmes respiratoires. Malgré tout, il tentait de maintenir une routine juive, notamment en observant le shabbat et le jeûne de Kippour.

Un autre ex-otage a révélé avoir survécu à l'effondrement d'un bâtiment suite à des bombardements de Tsahal, tandis que les ravisseurs menaçaient d'exécuter les otages en cas de tentative de sauvetage par l'armée israélienne.