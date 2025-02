"Ils ont tiré sur mon ami, il est mort, au secours" : les enregistrements glaçants de deux amies assassinées en fuyant Nova révélés

Le 7 octobre 2023, Shahar Mansour, sa compagne Sharon Refai et leur amie Oria Litman Ricardo ont été assassinés alors qu'ils fuyaient le festival Nova. Ils ont été tués près de Mefalsim. Eli Refai, le frère de Sharon, qui était parti secourir sa sœur et ses amis, a également été assassiné. Dans des enregistrements glaçants révélés ce lundi par la chaîne publique israélienne Kan, on peut entendre Oria et Sharon essayer d'obtenir de l'aide et expliquer au centre d'urgence que Shahar avait déjà été tué.

Lors du premier appel, Oria a essayé d'expliquer à l'opératrice ce qui se passait : "On nous tire dessus, ils ont tiré sur mon ami, nous avons eu un accident. S'il vous plaît, il est blessé, il ne respire pas. Mon ami a été touché, il est mort". L'opératrice lui a demandé où elle se trouvait et il était évident qu'elle ne comprenait pas l'ampleur de la situation. "Nous sommes en pleine attaque terroriste, mon ami est mort dans mes bras. Je ne sais pas où je suis. Mon ami est déjà mort. Il faut absolument que vous veniez me chercher", entend-on Oria dire dans un autre extrait.

Dans un troisième appel, une représentante du Magen David Adom a parlé avec Oria : "Une ambulance est en route vers vous, écoutez ce que je vous dis, vous avez dit qu'il a été touché au cou, c'est ça ? Est-il pleinement conscient ? Inconscient ?". Oria a répondu avec désespoir que Shahar était déjà mort, mais la représentante lui a dit "Essayons la réanimation". Après quelques secondes, la représentante a dit à Oria : "Avez-vous un permis de conduire ? Montez dans la voiture et partez de là, ne restez pas sur place".

Dans le dernier appel, Oria et Sharon ont tenté : "Nous sommes en pleine attaque terroriste ici, nous sommes coincées ici depuis 40 minutes. Nous avons envoyé notre position 20 000 fois et personne n'est venu. Nous sommes au carrefour de Mefalsim, notre ami est déjà mort ici et on nous tire dessus. Je vous supplie de venir nous chercher. Nous allons mourir et personne ne vient nous aider. Nous envoyons des messages d'adieu aux gens, venez nous aider".

"Il y a plein de voitures sur le côté, des voitures brûlent ici, mon amie et moi sommes coincées dans une voiture et il y a encore des terroristes qui tirent sur la route et arrêtent des voitures. Même la police ne vient pas. Je veux juste mourir maintenant."

À 4h30 du matin, Shahar et Sharon sont arrivés au festival Nova, avec cinq autres couples d'amis. Oria, leur meilleure amie, a rejoint leur voiture au dernier moment, après avoir reçu un billet pour la fête la veille au soir. Pendant deux heures, ils ont pu danser et faire la fête, s'amuser ensemble, mais à 6h29, quand les sirènes ont retenti, tout a changé.

Le DJ a arrêté la musique et a demandé à tout le monde de se disperser. Leur voiture était garée près de la sortie, et tous les trois se sont enfuis rapidement. Ils ont réussi à parcourir 19 kilomètres jusqu'au kibboutz Mefalsim, sans savoir que c'était l'un des points d'infiltration des terroristes. En chemin, ils sont tombés sur un groupe de terroristes qui a ouvert le feu sur eux, Shahar a été mortellement blessé et la voiture s'est retournée. Après le renversement, Sharon et Oria ont continué à se cacher dans la voiture. À 8h30, Oria est sortie pour se cacher dans les buissons, et Sharon a décidé d'appeler son frère, Eli, qui vivait à Gan Yavne. Il n'a pas hésité. Il est immédiatement parti pour sauver sa sœur et ses amis, avant d'être lui aussi assassiné.