"Ils sont gardés par des sadiques", affirme la mère de l'otage Evyatar David

Galia David, mère de l'otage Evyatar David, a évoqué auprès du diffuseur public israélien Kan, les souffrances endurées par son fils et son compagnon d'infortune, Gaye Gilboa-Dalal, lors de la "cérémonie" cynique organisée par le Hamas lors de la libération d'Omer Wenkert, Omer Shem-Tov et Elia Cohen, à laquelle ils avaient été forcés d'assister le 22 février dernier.

"Il était clair qu'il s'agissait d'une mise en scène, mais j'ai vu l'expression de leurs visages, la détresse de leurs corps, et le regard fou d'Evyatar, j'ai vu à quel point son état était grave", a-t-elle confié à Kan. "Cela m'a secouée, je n'arrive plus à dormir. Je n'arrive pas à me sortir ces images de la tête".

Depuis la publication de la vidéo, elle dit avoir a compris la gravité de la situation de son fils. "Les témoignages ont été très difficiles, tant en ce qui concerne son état physique que son état mental, et la peur incessante des opérations de Tsahal lorsqu'ils sont en surface, ainsi que des gardes qui creusent les tunnels et du garde sadique qui les humilie".

Elle a également parlé de sa rencontre avec Tal Shoham, qui a été détenu avec Evyatar pendant une longue période et libéré depuis. "C'est comme toucher Evyatar et entendre de nombreuses choses qui ne lui correspondent pas". Après avoir discuté avec Tal Shoham, Galia a compris qu'Evyatar et Gaye vivent dans la crainte constante des frappes de TsahaI : "Ils se sont mis dans la tête que Tsahal veut les tuer". Les deux otages craignent également d'être séparés, a-t-elle ajouté.

"Mon Evyatar porte des lunettes, mais depuis le début de sa captivité, il n'en a plus. Gaye lui sert d'yeux. Gaye a un problème à l'oreille, alors Evyatar entend pour lui. J'espère seulement que nous pourrons bientôt les accueillir", a-t-elle dit avec espoir. "Nous n'abandonnons pas, nous nous rendons dans tous les endroits du monde et nous espérons que cela se produira le plus vite possible, que nous puissions vous serrer à nouveau dans nos bras".