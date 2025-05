Incendies en Israël : le Hamas appelle les Palestiniens à "brûler tout ce qu'ils peuvent"

Alors que de violents incendies font actuellement rage en Israël, le Hamas a publié mercredi sur Telegram un message appelant les Palestiniens à "brûler tout ce qu'ils peuvent dans les bosquets, les forêts et les maisons des colons". "Jeunes de Cisjordanie, jeunes de Jérusalem et ceux qui se trouvent en Israël, incendiez leurs voitures... Gaza attend la vengeance des libres", a écrit l'organisation terroriste.

Un peu plus tôt dans la même journée, la chaîne Telegram Jenin News Network avait publié un message similaire accompagné d'une photo d'une personne masquée mettant le feu à un champ, avec une ville en feu en arrière-plan. L'image est légendée par "Les maisons des colons seront réduites en cendres sous les pieds des révolutionnaires" et du hashtag "Brûlez les maisons des colons".

De nombreux messages du même acabit ont depuis fleuri sur les réseaux sociaux palestiniens. "Rendons-leur les cauchemars de l'occupation, afin qu'ils sachent que chaque jour est un combat pour la résistance. Allumez partout les feux de la liberté. Nous ne céderons pas et n'abandonnerons pas tant que nous n'aurons pas brûlé chaque morceau de terre volée", peut-on notamment entendre dans une vidéo. Les incendies qui ravagent Israël ont par ailleurs été qualifiés de "flammes du déluge", en référence au nom donné par le Hamas au massacre du 7 octobre, "le déluge d'Al-Aqsa".

"Les maisons des colons et les zones environnantes sont votre cible. Brûlez-les avec vos cocktails Molotov et mettez le feu à l'herbe près des avant-postes des colonies", peut-on lire sur un compte X largement suivi. "C'est une occasion pour vous d'attiser les incendies, de vous remonter le moral et de vous décider, leurs colonies, mettez-y le feu", appelle une chaîne Telegram comptant plusieurs centaines de milliers d'abonnés.

D'autres messages partagés sur ce genre de comptes de réseaux sociaux ont appelé à "profiter de la chaleur de l'été pour incendier les forêts des colons", ou encore des appels à "incendier les forêts de l'occupation et ses colonies. Allez brûler, allez brûler". "De l'essence et une étincelle peuvent transformer cette entité en un enfer de feu. Les colonies et leurs forêts sont vos cibles".