Indignation en Israël après la remise d'un autre corps que celui de Shiri : "Une grave violation de l'accord"

La découverte que la dépouille d'une femme remise par le Hamas n'était pas celle de Shiri Bibas a déclenché une onde de choc en Israël. Après plusieurs examens et vérifications croisées, les autorités israéliennes ont confirmé que le corps transféré n'appartenait ni à Shiri Bibas ni à aucun autre otage connu. "Notre exigence envers le Hamas est claire - rendre Shiri immédiatement", ont déclaré les responsables de Tsahal. Les forces de défense israéliennes ont précisé que "le corps de la femme a été examiné plusieurs fois avec de multiples vérifications ADN. Il n'est lié à aucune des otages et portait des vêtements distincts."

Concernant les autres membres de la famille Bibas, les militaires ont confirmé que "Kfir et Ariel ont été assassinés avec brutalité - selon des renseignements solides, pas seulement l'examen pathologique." Selon les informations divulguées, "Ansar al-Sahara, une organisation salafiste extrémiste, détenait la famille Bibas. Leur meurtre a eu lieu en novembre 2023."

Les autorités israéliennes ont indiqué que "les États-Unis ont été informés des résultats concernant ce meurtre cruel et abominable."

Gal Hirsch, coordinateur israélien pour les otages et les disparus, s'est rendu à Kfar HaMaccabi où se trouvent les proches de la famille Bibas. Par la suite, il a tenu une conversation urgente avec Adam Bohler, l'émissaire spécial du président américain pour les questions d'otages.

Israël a transmis des messages urgents aux médiateurs, soulignant qu'il s'agissait d'une violation de l'accord et exigeant la restitution de Shiri. Une source israélienne a déclaré : "Nous ne comprenons pas pourquoi ils ont fait cela. C'est un choc considérable. Nous exigeons son retour. Il est important pour nous que l'étape prévue samedi se déroule comme prévu."

Danny Danon, ambassadeur d'Israël à l'ONU, a déclaré : "Le Hamas n'a pas seulement assassiné de sang-froid Ariel et Kfir Bibas, mais continue de violer toute valeur morale fondamentale même après leur mort. Au lieu de rendre Shiri, le Hamas envoie un corps anonyme comme s'il s'agissait d'un colis sans valeur."

La prochaine étape de l'accord, prévue demain, devrait permettre la libération de six otages vivants, dont Avera Mengistu, Hisham al-Sayed, et quatre otages décrits comme malades et blessés.