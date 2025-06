Information i24NEWS : l'Égypte demande à Israël d'envoyer une délégation au Caire pour poursuivre les négociations

Articles recommandés -

L'Égypte a appelé mardi Israël à envoyer une délégation aux négociations au Caire, dans le but de faire avancer l'accord sur les otages, a appris en exclusivité i24NEWS. "Il n'y a plus d'excuses pour qu'Israël n'envoie pas de délégation maintenant que la guerre avec l'Iran est terminée", a indiqué Le Caire.

Une délégation du Hamas séjourne également au Caire et participe aux discussions sur le sujet. L'Égypte sert de médiateur central dans les négociations, dans un effort pour parvenir à un accord qui permettrait la libération des otages et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Rappelons que sur fond de cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, le Forum des familles pour le retour des otages a publié mardi matin une déclaration réclamant l'extension du cessez-le-feu avec l'Iran à Gaza. "L'accord de cessez-le-feu doit s'étendre et inclure Gaza. Nous appelons le gouvernement à entamer des négociations d'urgence qui permettront le retour de tous les otages et la fin de la guerre. Celui qui peut obtenir un cessez-le-feu avec l'Iran peut aussi arrêter la guerre à Gaza."