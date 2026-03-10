Irak : les États-Unis frappent les milices pro-iraniennes, Israël reste pour le moment à l’écart

Israël utilise l’espace aérien irakien pour mener des frappes contre l’Iran, mais ne participe pas pour l’instant aux attaques contre les milices chiites pro-iraniennes présentes en Irak, a rapporté mardi la radio publique israélienne Kan Reshet Bet. D’après une source au fait du dossier, l’État hébreu n’est "pas encore impliqué dans le dossier irakien", tandis que les frappes menées ces derniers jours contre ces milices, qu’elles visent des installations ou des dirigeants, seraient uniquement le fait des États-Unis.

Cette situation s’explique notamment par le fait que les milices pro-iraniennes concentrent actuellement leurs attaques sur des cibles américaines plutôt qu’israéliennes. Bien que certains responsables de ces groupes aient menacé d’étendre leurs opérations à des intérêts israéliens, comme lors de précédents conflits, ce n’est pas leur priorité à ce stade.

Selon deux sources irakiennes proches des milices, celles-ci cherchent pour l’instant à éviter toute escalade qui entraînerait une intervention directe d’Israël. Elles redouteraient notamment une riposte israélienne particulièrement sévère, d’autant que des tensions non résolues subsistent depuis les affrontements précédents.

Dans ce contexte, une forme de répartition des rôles semble se dessiner au sein de l’axe pro-iranien : les milices chiites irakiennes concentrent leurs attaques contre les forces américaines, tandis que l’organisation terroriste Hezbollah vise des objectifs israéliens. Cette logique a été exprimée récemment par le porte-parole militaire des Brigades du Hezbollah irakien, qui a déclaré que leur priorité était "d’humilier les Américains et de porter atteinte à leur sécurité jusqu’à leur départ d’Irak", tout en saluant la fermeté du Hezbollah face à Israël.