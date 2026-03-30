Iran : 40 cibles militaires frappées et 80 bombes larguées par Tsahal au cours des dernières 48 heures

L’armée israélienne a annoncé avoir mené une série de frappes aériennes d’ampleur contre des infrastructures militaires du régime iranien à Téhéran, visant en particulier des sites de production et de recherche liés à l’armement. Selon Tsahal, près de 40 installations ont été ciblées au cours des deux derniers jours, dans le cadre d’opérations intensifiées contre les capacités militaires de la République islamique.

L’aviation israélienne a frappé ces objectifs sur la base de renseignements précis, en larguant plus de 80 bombes lors de la dernière vague d’attaques. Parmi les cibles figurent notamment un site d’assemblage de missiles sol-air à longue portée, considérés comme une menace pour la liberté d’action de l’armée de l’air israélienne, ainsi qu’une installation produisant des composants essentiels à la fabrication de missiles antichars et de systèmes antiaériens de courte portée.

Les frappes ont également visé une infrastructure dédiée à la production, à la recherche et au développement de moteurs pour missiles balistiques, soulignant l’ampleur des capacités industrielles visées par Israël. L’armée affirme ainsi chercher à affaiblir durablement les capacités de production militaire iraniennes, en ciblant des installations clés de son appareil de défense.

Tsahal indique vouloir poursuivre cette campagne afin de porter atteinte aux infrastructures stratégiques du régime iranien et de réduire sa capacité à développer et produire des armements, dans un contexte de confrontation militaire prolongée entre les deux pays.