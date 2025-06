Tsahal poursuit ses frappes en Iran pendant que les missiles pleuvent sur Israël

Les forces israéliennes ont maintenu la pression sur l'Iran durant la nuit, frappant simultanément plusieurs cibles stratégiques pendant que Téhéran poursuivait ses tirs de missiles vers Israël. Tsahal a publié de nouvelles images des bombardements de lanceurs de missiles iraniens. Les médias iraniens rapportent une attaque israélienne visant une brigade blindée des Gardiens de la Révolution dans la région de Zanjan, au nord-ouest du pays. L'agence "Saberin", liée aux milices pro-iraniennes d'Irak, a confirmé la destruction d'une tour de communication dans la ville de Karaj, près de Téhéran.

L'agence iranienne "Tasnim" a fait état d'explosions dans les quartiers de Hakimiyeh et Tehranpars, à l'est de la capitale. Deux missiles auraient frappé l'aéroport international de Mehrabad, à l'ouest de Téhéran, selon l'agence "Fars". Des détonations ont également été signalées à Ispahan et Kermanshah.

Le porte-parole de Tsahal a confirmé que les frappes avaient touché une installation nucléaire à Ispahan, détruisant "un bâtiment de production d'uranium métallique, des infrastructures de conversion d'uranium enrichi, des laboratoires et d'autres installations". Cette frappe visait un site effectuant la "reconversion" d'uranium enrichi, étape cruciale dans la fabrication d'armes nucléaires.

Articles recommandés -

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaïl Baghaei, a accusé Washington de complicité, affirmant que "personne ne peut imaginer que l'entité sioniste ait commis un tel crime sans l'autorisation de Washington". Il a dénoncé le fait que "la partie adverse a rendu le dialogue dénué de sens tout en permettant à Israël de nous frapper".